Officieel: grondig nieuwe Saab 9-5

Door: BV

D

e huidige Saab 9-5 staat sinds 1997 in de catalogus. Het model moet nog even meegaan, maar krijgt wel een drastische opfrisbeurt. Op het Autosalon van Frankfurt zal de nieuweling voor het eerst te bewonderen zijn. De neus is geïnspireerd op de conceptwagen 9X, maar ook het interieur Őwaarvan nog geen beelden zijn vrijgegeven- werd grondig herwerkt. Naast de zichtbare tekenen van de verjongingskuur, krijgen de grote sedan en break ook een geëvolueerd onderstel aangemeten.

Het motorenpallet ziet de verouderde 2.2l dieselkrachtbron ingeruild worden voor de 150pk sterke 1.9l common-rail dieseleenheid van Fiat-origine die ook in het vooronder van de 9-3 terug te vinden is. In het volledig uit turbomotoren opgetrokken gamma zal een 260pk sterke 2,3l de Aero topuitvoering aandrijven. De 2,8l V6 Turbo uit de GM-stal vind z’n weg niet naar de 9-5. Er komt wel een 9-5 Bio-Power, die de mogelijkheid biedt om met om het even welke mengeling van ethanol (E85), benzine en diesel te rijden.