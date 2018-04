Europees debuut voor snelle Caddy's

Door: BV

C

adillac haalt de snelle versies van de STS en XLR naar Europa. Tijdens het Autosalon van Frankfurt vertoeven beide V-reeksen voor het eerst op Europese bodem. Tijdens het eerste kwartaal van 2006 kunnen we ze dan ook terugvinden bij de dealer.

Zowel de STS-V als de XLR-V worden aangedreven door een 4,4l V8 Northstar compressormotor. Die levert in de STS-V 476pk bij 6.400t/min en 595Nm koppel bij 3.600t/min. Onder de kap van de XLR was minder plaats, waardoor de capaciteit van in- en uitlaatlijn beperkt moest worden en het vermogen terugvalt. De achtcilinder levert er 448pk en 561Nm. Anderzijds kan de XLR-V profiteren van een betere verhouding tussen gewicht en vermogen. Daardoor spurten beide versies, die telkens een Hydra-matic zestrapsautomaat in de aandrijflijn krijgen, naar 100km/u in vijf tellen.

Alle leden van de V-Series familie krijgen uiterlijke opsmuk in de vorm van een grille met gaas, grotere wielen, hout- en aluminiumaccenten in het interieur en aanpassingen aan het chassis. Die omvatten grotere remmen, dikkere stabilisatorstangen en een meer op sportiviteit ingesteld gestuurd dempersysteem (Magnetic Ride Control).