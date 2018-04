Prijzen VW Passat Variant

Door: BV

V

anaf heden staat VW’s nieuwe Passat Variant in de catalogus. Het model komt er in vier uitrustingslijnen, met acht motoren en vier versnellingsbakken en zowel voorwiel- als vierwielaandrijving. De afwerkingsversies lopen gelijk met die van de berline; B2B-line, Trendline, Comfortline en Highline. Elk exemplaar zal uitgerust zijn met stabiliteitscontrole, klimaatregeling, zes airbags, 16-duims velgen (staal), elektrisch bediende ruiten vooraan, centrale vergrendeling en een neerklapbare achterbank.

De motorwaaier strekt zich uit van 102pk tot 250pk. Enkel de 1.6l benzinemotor Őde instapper met 102pk- heeft geen directe inspuiting en wordt aan een vijfbak gekoppeld. Daarnaast is er nog een 115pk 1.6 FSI, een 2.0 FSI met 150pk, een geblazen tweeliter met 200pk en een 250pk sterke 3.2 V6 FSI. Allen worden gecombineerd met een zesbak; handgeschakeld, Tiptronic of DSG. In de prijslijst wordt de instapper aangeboden vanaf € 22.250. De duurste benzineversie moet VW € 39.900 opleveren.

Dieselen kan vanaf € 24.370 met een 105pk sterke 1.9 TDI. Ook bij de diesels is de instapmotor die enige die aan een vijfbak gekoppeld wordt, de andere versies hebben recht op een extra verhouding. Een krachtiger 2.0 TDI is er met 140pk, maar naar goede Belgische gewoonte ook in een op 136pk afgeknepen variant voor een identieke prijs (vanaf € 25.930). Door gebruik te maken van nieuwe injectoren kriebelt VW uit datzelfde blok ook nog versies die 163 ( enkel voor België) en 170 paarden rijk zijn. Die mag je op je naam schrijven vanaf € 30.880.