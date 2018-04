Speciale reeks smart purestyle

Door: BV

S

mart brengt van de fortwo een speciale uitvoering ‘purestyle’ op de markt. Die zal verkrijgbaar zijn als coupé of cabrio en laat zich bestellen met een 61pk sterke benzinemotor of een diesel 41 paarden rijk is. De benzine kost € 10.770 voor de coupé en € 13.464 voor de cabrio. Dieselen kan in een gesloten model voor € 11.429 en dakloos voor € 14.130.

De purestyle is herkenbaar aan de zwarte veiligheidskooi en zwarte koetswerkpanelen, specifieke lichtmetalen velgen (machinaal gepolijst en voorzien van een quasi transparante zwarte vernislaag), witte richtinaanwijzers en zware interieurelementen. Airco, een met leder bekleed stuurwiel, klok, toerenteller en een audiopakket zijn standaard.