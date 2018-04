Super-SUV: Mercedes ML 63 AMG

Door: BV

e AMG versie van de nieuwe Mercedes M-Klasse krijgt als eerste het nieuwe achtcilinderblok van de merktuner onder de kap. Dat blok wordt voor het eerst niet door een compressor gevoed, maar kreeg een riante loginhoud van 6,3l. De V8 levert 510pk bij 6.800t/min en 630Nm bij 5.200t/min. In vergelijking met de vorige ML 55 AMG is dat een stijging van 46% voor de pk’s en 23% voor wat het koppel betreft. Wanneer de nieuwe M bij AMG buitenrolt, haalt het model 100km/u in exact vijf tellen. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd bij 250km/u. De paardenkrachten worden door een zeventrapsautomaat naar de wielen geleid.

AMG nam de Airmatic-luchtophanging onder handen voor een strakker weggedrag. De link met het wegdek wordt gelegd door 19-duims lichtmetalen velgen en 295/45-rubber. Vijfsspaaks AMG-velgen met een diameter van 20 duim zijn optioneel verkrijgbaar. Zoals steeds combineert Mercedes’ huistuner het hogere prestatiepontentieel met een meer gespierde look. Die is te danken aan nieuwe voor- en achterbumpers, wielkastverbreders, donker getinte achterlichten en vier verchroomde uitlaatstukken.

Aan de binnenzijde omvat het interieur een bekleding in Nappa-leder en Alcantara, een sportstuur, AMG-inlegpanelen en een specifiek instrumentencluster met rode naalden en een snelheidswijzer die tot 320km/u aangeeft. Op het Autosalon van Frankfurt debuteert het model, maar op de eerste leveringen is het wachten tot het tweede kwartaal van 2006.