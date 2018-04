Eindelijk officieel: Audi Q7

Door: BV

a tal van voorsmaakjes is de Audi Q7 hier eindelijk offcieel! Audi’s grote SUV wordt 5086mm lang, heeft een wielbasis van 3 meter en is respectievelijk 1,98m breed en 1,74m hoog. Het interieur biedt plaats aan zeven inzittenden, verdeeld over drie zetelrijen. Het zitmeubilair op de tweede rij kan in de lengte verschoven worden. De tweede en derde zetelrij kunnen (elk afzonderlijk) opgeklapt worden. Dan onstaat een vlakke vloer en een laadvolume van maximaal 2.035l. Met vijf zitplaatsen in gebruik, bedraagt de kofferinhoud nog steeds 775l.

Aanvankelijk zal het cliënteel kunnen kiezen uit twee motoren. Een nieuwe 4,2l V8 FSI die 350pk en 440Nm levert en een 3.0TDI die 211pk en 500Nm in de voorraadkast heeft. Beiden worden gekoppeld aan een tiptronic zesversnellingsbak. De quattro permanente vierwielaandrijving brengt de kracht via een centraal torsen-differentieel over op de vier wielen. Het koppel wordt in de verhouding 40/60 over de voor- en achtertrein verdeeld. Standaard is het onderstel voorzien van stalen veren en tweekamerschokdempers, maar een adaptieve luchtophanging staat op de optielijst. In normale situaties hangt het onderstel 18cm boven het wegdek. In een off-road modus wordt dat 205mm en in specifieke gevallen kan dat tijdelijk oplopen tot 24cm.

Om de Q7 een dynamische uitstraling te geven, kreeg de voorsteven een pijlvorm en de achtersteven erg schuine D-stijlen. Hoge koetswerkpanelen en een smalle vensterstrook versterken daarenboven de robuuste look van het geheel. Standaard rust de Q7 op 18-duims lichtmetaal (met 235/60-banden voor de diesel en 255/55-rubber voor de V8). Velgen met een diameter van 19 en 20 duim zijn ook leverbaar. Het koetswerk is als optie beschikbaar in twee contrasterende kleuren. Er zijn 11 basistinten, waarvan er 3 enkel voor de Q7 voorbehouden zijn.

Audi’s SUV zal uitgerust kunnen worden met rijbijstandssystemen als Audi side assist, dat de bestuurder door middel van radarsensoren bijstaat als hij van rijstrook wil veranderen, een parkeerhulpsysteem en een achteruitrijcamera. Het ESP systeem beschikt over een daalassistent, een off-roadmodus en kan ook een aanhanger stabiliseren. Het prijskaartje van de Q7 is nog niet vrijgegeven. De voorverkoop van de Q7 gaat in ons land eind september van start.