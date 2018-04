Nieuwe Kia Rio gearriveerd

Door: BV

ia introduceert de nieuwe Rio op de Belgische markt. De compacte vijfdeurs, het enige model dat hier in de catalogus verschijnt, volgt het gelijknamige model op, maar is een geheel nieuw ontwerp. Dat meet net geen 4 meter en is een tikkeltje korter dan de uittredende generatie. De wielbasis nam echter met 9cm toe, het model is 1,5cm breder en nog eens 5cm hoger. Daardoor kon het beschikbare plaatsaanbod uitgebreid worden. De nieuweling biedt in vergelijking met z’n weinig succesvolle voorganger dan ook meer hoofd-, been- en schouderruimte. De kofferinhoud bedraagt 270l en is middels een neerklapbare achterbank uitbreidbaar tot 1.145l.

De drie beschikbare motorversies zijn een 97pk sterke 1.4l benzine, een moderne 1.6l met variabele kleppentiming die 112pk levert en een 1.5l CRDI common-rail dieselmotor die goed is voor 110pk. Naast een basisversie die recht heeft op twee airbags, ABS met remkrachtverdeler, een in ongelijke delen (60/40) neerklapbare achterbank, stuurbekrachtiging en bumpers in koetswerkkleur, voorziet de importeur de afwerkingsniveaus LX, EX en Sport. De instapper met 1.4l benzinemotor wisselt voor € 9.990 van eigenaar. De goedkoopste dieselversie moet de Koreaanse autobouwer ten minste € 12.290 opleveren.

De vorige Rio haalde op de Belgische markt een aandeel van 0,5% in het B-Segment. Dit maal mikt Kia op 1% marktaandeel, wat voor 2006 een objectief van 1.600 eenheden vertegenwoordigt.