Mercedes A met 193pk turbomotor

Door: BV

H

et gamma van de nieuwe Mercedes A-Klasse krijgt een dynamisch zetje met de introductie van de A 200 Turbo, vanaf deze maand bij de dealer. Het tweeliter benzineblok krijgt dankzij de turbo een maximumvermogen van 193pk. Al vanaf 1.800t/min heeft de krachtbron 280Nm koppel voorradig. De spurt naar 100km/u kan in slechts 7,5 tellen en de topsnelheid bedraagt 228km/u. Het brandstofverbruik werd afgeklokt op 7,9l/100km in de gemengde cyclus. De ophanging is aangepast aan de vermogenswinst en de Turbo kreeg ook geventileerde remschijven met een diameter van 288mm om de hogere rembelasting bij een sportieve rijstijl op te vangen.

De snelste A uit het aanbod moet Mercedes in de driedeursuitvoering € 25.773 opleveren. De vijfdeurs is er vanaf € 26.620. Voor die prijs kan je telkens kiezen tussen een Elegance of Avantgarde afwerking. Dat houdt in dat 16-duims lichtmetaal, een zesversnellingsbak, airco en een multifunctioneel stuurwiel tot de basisuitrusting horen. Een sportpakket is optioneel.