Nieuwe Kia Magentis op komst

e Koreaanse Hyundai-dochter Kia stelt in Frankfurt de nieuwe Magentis voor. Dat model is gebaseerd op de recent gelanceerde Hyundai Sonata. De vormgeving is beduidend moderner, sportiever en meer Europees getint dan bij de uittredende generatie, waarvan in ons land slechts marginale aantallen afgezet werden. Ook de afstelling zal beter op de smaak van de consument op het Oude Continent afgestemd zijn. Dat Kia het model meer kans geeft, blijkt ook uit het motorenpallet. Dat zal niet alleen bestaan uit een 2.0l benzine en een 2.7l V6, maar ook uit een 2.0l CRDi dieselmotor.

De nieuweling wordt 4,74m lang, 1,80m breed en heeft 2,72m tussen beide assen. Onder meer Airco, stabiliteitscontrole en parkeersensoren zouden tot de standaarduitrusting behoren. De Belgische marktintroductie volgt naar alle waarschijnlijkheid op het Autosalon van Brussel, in januari van volgend jaar.