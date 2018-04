Honda zwaait NSX uit

Door: BV

Z

oals aangekondigd stopt Honda met de productie van de NSX. De volledig in aluminium opgetrokken sportbolide staat sinds 1990 in de catalogus. Wereldwijd werden er 18.000 van verkocht. Het model met middenmotor werd bijna geheel met de hand gebouwd en beschikte over een atmosferische 3,2l zescilindermotor die in de laatste uitvoering 280pk sterk was. Daardoor was de 1.145kg zware NSX tot topsnelheden van 270km/u en meer in staat. In de loop der jaren kreeg het model een betere stroomlijn en onderging het één maal een facelift. In september loopt het laatste exemplaar voor de Europese markt van de band.

Aan een opvolger voor de sportwagen wordt momenteel hard gewerkt. Honda denkt het model binnen drie tot vier jaar voor te kunnen stellen. De Honda HSC concept-car die werd tentoongesteld op het Autosalon van Tokyo in 2003, is daarvan de voorbode. De nieuweling krijgt een V10 onder de kap.