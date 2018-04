Verwacht: extreme Opel Vectra OPC

Door: BV

H

et zat er aan te komen; na de Astra en Zafira OPC en een studie van wat zonder twijfel in de toekomst een Corsa OPC wordt, voegt Opel nu ook een extreme variant aan het Vectra-aanbod toe. Het Opel Performance Center -vandaar OPC- lepelt het nieuwe topmodel een 2.8l V6 turbomotor in. De krachtbron, die we ook bij GM-dochter Saab zullen terugvinden, heeft een aluminium blok en variabele kleppentiming. Het vermogen wordt door de turbo opgeklopt tot 255pk en de koppelkromme haalt 355Nm. De OPC, die verkrijgbaar zal zijn in de vijfdeurs GTS-uitvoering of als break, heeft steeds recht op een handgeroerde zesbak.

Het onderstel krijgt net als de topversies uit het nieuwe Astra-aanbod een IDSplus-chassis dat beschikt over een doorontwikkelde elektronische dempersturing (CDC). Dat systeem waarborgt een geoptimaliseerd ophangingscomfort en drukt de rolbewegingen. De krachtbron sleept de Vectra OPC aan de voorwielen in minder dan 7 tellen naar 100km/u en haalt een topsnelheid van 260km/u. Waarden die vragen om een aangepast remsysteem; vooraan worden schijven gemonteerd met een diameter van 345mm, achteraan is dat 292mm.

Opel koppelt het prestatie-potentieel onder de motorkap aan potente looks. De voor- en achterpartij worden voorzien van nieuwe bumperschilden die er niet om liegen; het front krijgt grote luchthappers voorzien van een honingraatgrille en onderaan de achterbumper prijken twee trapeziumvormige uitlaten. In het specifieke 18-duims lichtmetaal vinden we blauw gelakte remzadels. Binnenin wordt de sportieve klant getrakteert op een specifieke tellerpartij, recaro sportzetels en een met leder bekleed sportstuur. De Vectra OPC wordt voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt (van 15 tot 25 september) en komt begin december op de Belgische markt.