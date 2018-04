Dit is de Opel Astra TwinTop

Door: BV

O

pel’s paradepaard voor het thuissalon in Frankfurt wordt de wereldpremière van de Astra TwinTop. Deze nieuwe coupé-cabriolet hoort in de lente van volgend jaar bij de dealer te staan. Na de Tigra TwinTop, met een tweedelige dakconstructie, krijgt nu ook de cabrioversie van de Astra een metalen wegklapdak. Dat luistert naar dezelfde naam, maar vouwt op in drie delen in plaats van twee. Van de forse kofferinhoud van 440l in gesloten toestand, blijft er nog iets meer dan 200l over wanneer het dak in de koffer is gevouwen. Die ruimte is traditioneel nogal moeilijk toegankelijk, omdat die zich grotendeels onder de horizontaal opgestapelde dakpanelen bevindt, maar daar heeft Opel wat op gevonden; met een druk op de knop, komen de dakpanelen 25cm omhoog en is de bagageruimte makkelijk toegankelijk. De kap opent en sluit geheel automatisch in 30 seconden. Aan boord is er ruimte voor vier volwassenen.

De Astra-Cabrio tapt uit het kraantje van de andere Astra-modellen en zal daardoor beschikbaar zijn met vier benzinemotoren die tussen 105 en 200pk sterk zijn. Een diesel is ook voorzien; de 150pk krachtige 1.9 CDTI common-rail turbodiesel van Fiat-origine. De vormgeving, met de pijlvormige voorpartij, wordt gedeeld met de rest van de Astra-familie, maar van de koetswerkonderdelen is zowat 70% specifiek. Het model werd bedacht met een vloeiende, gebogen daklijn en een wigvormige schoufderlijn. De hoogte blijft beperkt tot 1,41m, terwijl het model 1,76m breed en 4,48m lang is.

Van de eerste Kadett Cabrio (1987) en de Astra Cabrio (1993) werden in het totaal 100.000 stuks verkocht. De laatste Astra Cabrio werd sinds 2000 bij het Italiaanse Bertone gebouwd en wist 55.000 klanten te bekoren. De nieuwste telg loopt niet meer in Italië, maar bij GM in Antwerpen van de band. Het model krijgt dezelfde productielijn als de Astra vijfdeurs en GTC.