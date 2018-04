Opel stopt met Speedster

Door: BV

a bijna vijf jaar rolde op 21 juli de laatste Opel Speedster van de band. Sinds het model, gebaseerd op het chassis van de Lotus Elise en door Lotus gebouwd, in september 2001 in productie ging, liet Opel er 7.000 assembleren. Het 850kg-pluimgewicht werd oorspronkelijk aangedreven door een 2.2l viercilinder benzinemotor met 147pk. Daarmee haalde het model een top van 220km/u en werd de spurt naar 100km/u afgehaspeld in net geen zes seconden. In de lente van 2003 werd het aanbod verrijkt met een 200pk sterke 2.0l turbomotor. De sportwagen met middenmotor haalde daarmee een top van 243km/u en deed slechts 4,9 seconden over de acceleratie van 0 naar 100km/u.