Pittigste Skoda Octavia debuteert in Frankfurt

p het Autosalon van Frankfurt presenteert Skoda de RS-uitvoering van de nieuwste generatie Octavia. Net als voorheen maakt die gebruik van het Golf GTI-DNA. Dat betekend dat het model wordt aangedreven door een geblazen 2.0l direct ingespoten benzinemotor die 200 paarden en 280Nm koppel levert. Dat is 20pk meer dan de 1.8l turbomotor van de vorige generatie. De vijfdeurs spurt ermee van 0 naar 100km/u in 7,3 tellen en haalt een top van 240km/u. De Combi heeft voor de sprint 2 tienden extra nodig en houdt het bij 238km/u voor bekeken. De krachtbron wordt steeds gekoppeld aan een handgeroerde bak met zes verhoudingen. Of de DSG-automaat van de Volkswagen Group later het aanbod komt verrijken, is nog niet bekend.

De snelste Octavia zal herkenbaar zijn aan wat dynamischer vormgegeven bumperschilden, een specifieke grille met RS-badge, een dubbele uitlaatlijn en specifiek lichtmetaal. Het kleurenpallet omvat de specifieke metaalkleuren Corrida Red, Diamond Silver, Black Magic en Race Blue. Een gele tint wordt later verkrijgbaar. Het interieur wordt getrakteerd op sportzetels, specifieke wijzerplaten en aluminiumkleurige accenten. De Belgische marktintroductie is voorzien voor november.