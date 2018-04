Officieel: Honda's nieuwste Civic

Door: BV

H

onda heeft nu ook de eerste officiële gegevens van de nieuwe Civic bekendgemaakt. Die debuteert op het Autosalon van Frankfurt, half september, en wijkt nauwelijks af van het studiemodel dat in maart op de Salonvloer in Genève stond te pronken. Het nieuwe model wordt gekenmerkt door een vlotte styling met vloeiende lijnen en bolle vlakken. Zowel voor- als achteraan wordt de brede, quasi ononderbroken lichtbalk een publiekstrekker. Zelfs vijfdeursmodel oogt dynamisch omdat, in navolging van onder meer Alfa Romeo en Seat, de deurklink voor de achterste portieren verstopt zit. Andere opvallende stijlkenmerken zijn de ingewerkte kofferspoiler, de dubbele achterruit en andersgekleurde wielbogen die de vorm van de wielkasten accentueren. In de voorbumper zitten in het oog springende driehoekige mistlichten. Achteraan komt die driehoeksvorm terug in de vormgeving van de einddemper voor de uitlaatlijn. Met een lengte van 4,25m, een breedte van 1,76m en een hoogte van 1,46m is de nieuweling een fractie kleiner dan z’n voorganger. Honda zwemt daarmee tegen de stroom in; wagens in dit segment worden doorgaans een scheut groter bij elke generatiewissel.

Aan de binnenzijde vinden we een combinatie van een analoge toerenteller en een digitale snelheidsmeter. De hele boordplank oogt sportief en bijna futuristisch. Toch had Honda niet alleen oog voor de stijl. Door, net als bij de Jazz, de benzinetank te herlocaliseren, biedt de nieuwste Civic opvallend veel interieurruimte. Er is een dubbele vloer achterin en de achterbank kan in één enkele moeiteloze beweging weggeklapt worden. De kofferinhoud bedraagt 456l.

Deze achtste generatie krijgt aanvankelijk drie motoren onder de kap. De instapper wordt een 83pk sterke 1.4l i-DSI benzinekrachtbron die genoegen neemt met 6,1l/100km. Een nieuwe 1.8l i-VTEC levert 140pk en vraagt in de gemengde cyclus slechts 3 deciliter meer dan de 1.4. De 140pk sterke huiseigen 2.2l dieselmotor, die debuteerde in de Accord en inmiddels ook de CR-V en HR-V aandrijft, wordt eveneens tussen de voorwielen van het nieuwe model gelepeld. Een nieuwe hybridevariant (die een 95pk sterke 1.3l benzinemotor en een 20pk sterke elektromotor met elkaar combineert) en een minimaal 200pk sterke Type-R uitvoering kunnen we na een jaar verwachten. Het model wordt begin 2006 gecommercialiseerd. De modellen voor de Europese markt zullen net als bij de huidige generatie in het Engelse Swindon van de montageband lopen.