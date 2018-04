Gelimiteerde uitgave: Lamborghini Gallardo SE

Door: BV

L

amborghini komt met een speciale uitgave van de Gallardo. Die is gelimiteerd tot 250 exemplaren en wordt gekenmerkt door een exclusief spuitschema met twee kleuren, een nog sportiever interieur en enkele technische verbeteringen. Het kleurenpallet bestaat uit twee grijstinten, wit, geel, oranje en groen. Het dak, het motordeksel, de zijspiegels en de voor- en achterspoilers worden steeds in zwart uitgevoerd. De achterlichten zijn voor de gelegenheid getint en er is een nieuw ontwerp voor de lichtmetalen velgen. De remzadels zijn beschikbaar in grijs of geel.

Aan de binnenzijde heeft de Gallardo SE recht op leder en sierstiksels in de koetswerkkleur, gecombineerd met zwart. Tot de standaarduitrusting horen klimaatregeling, een multimediasysteem met aanraakscherm en een achteruitcamera.

De Special Edition krijgt standaard een handbediende zesbak waarvan de eerste vijf versnellingen ingekort zijn voor nog snellere acceleraties. 100km/u staat voortaan na 4 seconden op de teller. Dat is 2 tienden eerder dan bij de gewone Gallardo. De topsnelheid stijgt van 309 naar 315km/u. De SE is vanaf september te krijgen. Het prijskaartje, af-fabriek en zonder belastingen, bedraagt € 141.500.