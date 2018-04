Mercedes M-Klasse sneller dankzij Carlsson

Door: BV

C

arlsson heeft het niet kunnen laten z’n eigen interpretatie van de nieuwe Mercedes ML 500 in het leven te roepen. De V8 van het ruim 2,1 ton zware topmodel krijgt door de tuner een compressor en een tussenluchtkoeler aangemeten. Daardoor bedraagt het vermogen van de Carlsson CM50 K 430pk. De koppelkromme zwelt tot 650Nm. Met een op non-actief gezette snelheidsbegrenzer levert dat een topsnelheid van 265km/u op. De sprinttijd is nog indrukwekkender; na amper 5,8 seconden staat 100km/u op de teller.

Omdat een mooie techniek ook niet alles is, wordt ook de koets opgesmukt. Bumpers, spoilers en zijschorten... het is er allemaal. De uitlaatlijn eindigt in 4 ovalen spruitstukken en de luchtophanging verlaagt dankzij een elekronisch handigheidje de vrije hoogte met 40mm. Tweedelige lichtmetalen velgen met een diameter van 20-duim, voorzien van 295/40 Dunlop-rubber.