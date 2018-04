Drie overnamekandidaten voor MG Rover

Door: BV

D

e curatoren van het failliete MG Rover spreken nog met drie overnamekandidaten. De eerste is het Chinese SAIC, dat net voor het faillisement van de Britse autobouwer reeds de rechten op de meeste benzinemotoren en modellen 25 en 75 verwierf. SAIC zou zich in de UK vooral willen concentreren op ontwerp en ontwikkeling, maar gelooft tegen 2009 jaarlijks 100.000 wagens te kunnen bouwen en 3.000 banen te kunnen scheppen. Het bod van SAIC bedraagt € 87 miljoen. Toen de autobouwer in april over de kop ging stonder er 6.100 mensen op de loonlijst.

Over de voorstellen van de twee andere overnamekandidaten is minder bekend. Nanjing Automobile is net als SAIC een Chinees bedrijf. De enige kans om het merk in Britse handen te houden is David James. Deze ondernemer redde eerder al de Millenium Dome van de ondergang en claimt een realistisch plan klaar te hebben om MG Rover, of op z’n minst enkele onderdelen, te redden. Aan project ‘Kimber’, naar MG-oprichter Cecil Kimber, worden geen specifieke jobsaantallen gelinkt. De zakenman werkt vooral op basis van competentie en heeft zelfs een compleet team managers klaar.