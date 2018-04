Nieuwe Zafira bij Belgische dealer

Door: BV

e nieuwe generatie van de Zafira werd in maart voorgesteld op het Autosalon van Genève en zal op 10 en 11 september officieel in het Belgische dealernetwerk gelanceerd worden. Toch valt de Zafira nu al in avant-première te bewonderen bij de distributeurs. Die hebben vorige week immers hun eerste exemplaar afgehaald. Wie voor eind september al een bestelling plaats, wordt al meteen beloond met een voordeliger geprijsde First Edition. Die beschikt over een Enjoy-uitrusting en een pakket dat metaalkleur, elektronische klimaatregeling, bestuurderszetel met 6 regelbare functies en lendesteun, centrale armsteun en cruise control bevat.