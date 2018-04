Kia bouwt Europees designcentrum

Door: BV

m toekomstige producten meer op de smaak van de Europese consument af te stemmen, bouwt Kia in Frankfurt een Europees designcentrum. Het Europese continent is sinds dit jaar de belangrijkste exportmarkt voor het merk en vanaf eind dit jaar wordt een nieuwe, Tsjechische productiefaciliteit voor het merk operationeel. Het aparte designcentrum, dat plaats zal bieden aan 350 werknemers, betekent ook dat Kia en moederconcern Hyundai de Europese consument in de toekomst willen verleiden met minder gelijkaardige producten dan momenteel het geval is. Op dit ogenblik worden de producten van beide constructeurs zij aan zij ontwikkeld, onder meer in het Duitse Russelsheim. In maart 2007 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen.