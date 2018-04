Lamborghini bouwt speciale Gallardo

Door: BV

e positieve reacties op de Lamborghini Concept S, een dakloze spyder die als concept car op het Autosalon van Genève stond, hebben de constructeur doen beslissen een gelimiteerd aantal exemplaren in productie te nemen. Het extreme open model is gebaseerd op de Gallardo, waarvan ook nog een minder radicale cabrioversie op de planning staat. Helemaal gelijk aan de concept wordt het verzamelobject niet omwille van technische- en homologatiebeperkingen. Het model heeft wel recht op een grote achtervleugel, zwarte accenten in de bumper en rond de lichtunits achteraan en een doorzichtige afdekkap voor het motorblok.

De speciale Gallardo krijgt meteen de opgekittelde 5.0l V10 die vanaf september ook de meer reguliere versies aandrijft. Die levert 520pk. De nieuweling wordt wel een tikkeltje sneller dan het standaard exemplaar. De topsnelheid zal 318 in plaats van 315km/u bedragen en de srpint naar 100km/u neemt 3,8 tellen in beslag. Tot voor kort had de Gallardo daar 4,2 tellen voor nodig, maar de vermogenswinst van 500 naar 520pk zorgt ervoor dat de gesloten versie de spurt afhaspeld in 3,95 seconden.

Wie één van de 250 stuks wil toevoegen aan z’n garage moet rekening houden met een meerprijs van ongeveer 10% ten opzichte van de gewone Gallardo. Dit exemplaar is wel meteen uitgevoerd in een exclusief duotoon spuitschema (er zijn zes kleuren beschikbaar). Lamborghini meldt tevens dat het de achtersteven ‘kaal’ oplevert, vrij van emblemen en type-aanduiding, wat het model iets mysterieus geeft.