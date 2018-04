Nieuwe 1.8 voor nieuwe Honda Civic

Door: BV

H

onda heeft voor de nieuwe Civic, waarvan het prototype in Genève debuteerde en we het productiemodel op het Autosalon van Frankfurt mogen verwachten, een nieuwe 1.8l benzinemotor ontwikkeld. Die is naar goede Honda-gewoonte van het i-VTEC principe en heeft bijgevolg intelligent gestuurde nokkenassen voor een variabele lifthoogte van het kleppenstel. Voortaan gebruikt dat systeem ook verschillende instellingen voor belasting, om het vermogen te maximaliseren, en deellast, waarbij het verbruik tot een minimum beperkt wordt. Honda belooft een verbruiksgemiddelde dat onder dat van de huidige 1.6l in de Civic ligt. Het vermogen piekt bij 6.300t/min op 140pk terwijl de koppelkromme op haar hoogste punt 174Nm laat aflezen.

Eerder maakte het merk bekend de 2.2l dieselmotor, die in de Accord debuteerde en inmiddels ook tussen de voorwielen van de CR-V en HR-V wordt gelepeld, voor de Civic te voorzien. Er komt ook een vernieuwde Hybrideversie, die een 95pk sterke 1.3l combineert met een 20pk sterke elektromotor. Dat model zou de helft efficiënter worden dan de huidige, weinig populaire, Civic IMA.