Bitter CD2 nog dit jaar

ot 1986 bouwde het bedrijf van ex-autopiloot Erich Bitter anderhalf decenium lang luxewagens die voornamelijk gebruik maakten van Opel-mechaniek. In 2003 kwam het bedrijf uit het Duitse Braunschweig met een prototype voor de CD2 op de proppen. Een coupé die gebruik maakt van de technische basis van de Holden Monaro en de Pontiac GTO. Dat de fondsen voor productie, zo’n 2,5 miljoen euro, gevonden waren, werd eerder dit jaar bekendgemaakt. Inmiddels is zeker dat de eerste klant z’n vierzitter nog dit jaar, in november, in ontvangst mag nemen. Onder de kap huist een 404pk sterke 5,7l V8. Dat moet samen met een lichtgewicht koetswerk, dat nagenoeg geheel is opgetrokken uit koolstofvezel, voor vuurwerk zorgen. Bitter mikt op een jaarlijkse productie tussen 50 en 75 stuks.