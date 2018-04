Audi Q7: de kont

Door: BV

udi druppelt weer wat informatie over de Q7. Die ei zo na vijf meter grote SUV wordt na het Autosalon van Frankfurt, waar het model debuteert, aan het gamma toegevoegd. Fotomateriaal van het front hadden we al, maar nu heeft de constructeur het eerste beeld van de achterkant vrijgegeven. Meer materiaal volgt ongetwijfeld in de loop van volgende maand. Vast staat in elk geval dat het lanceringsaanbod uitgemaakt wordt door een 232pk sterke 3.0TDI en een 4,2l V8 FSI die 345 paarden op stal heeft.