Nieuwe Vectra en Signum nièt duurder

et is eens wat anders: de vroege opfrisbeurt voor de Opel Vecta en Signum wordt niet aan voelbare prijsverhoging gekoppeld. De basisprijs blijft quasi onveranderd. De 1.8 vierdeurs Vectra is er al vanaf € 21.160, de vijfdeurs GTS is er vanaf € 23.300 en voor de break moet minstens € 23.010 uitgetrokken worden. De Signum, waarvan meteen ook de eerste beelden werden vrijgegeven, is er vanaf € 24.860. De Vectra is er in vier uitrustingslijnen; Essentia, Comfort, Cosmo en Sport. Airco, radio/cd-speler en snelheidsregelaar zijn standaard op elk exemplaar. De Signum is er in drie uitrustingsniveau’s. De basisversie wordt er bijgestaan door Cosmo- en Sport-uitvoeringen.