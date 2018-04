Lamborghini Gallardo nòg sneller

Door: BV

L

amborghini breidt de paardenstal van de Gallardo uit. De 5.0l V10 uit de vierwielaangedreven ‘instapper’ van het merk krijgt een krachtkuur die 520 in plaats van 500pk oplevert. Daardoor verbeteren de prestaties. Voorheen haalde de Gallardo een topsnelheid van 309km/u en kon de sprint in het beste geval afgehaspeld worden in 4,2 tellen. Door de aanpassing stijgt de topsnelheid niet enkel naar 315km/u, maar duikt de acceleratietijd ook onder de 4 seconden-grens. Net, want het merk van de Audi-groep laat weten dat de sterkere versie 100km/u na 3,95 tellen bereikt.

De aangepaste Gallardo wordt vanaf september geleverd. Uitstaande orders zijn automatisch omgezet. De open ‘Spyder’-versie, die in Frankfurt zal debuteren, wordt eveneens 520 paarden sterk.