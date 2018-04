Collectors item: roadster Racing Edition

Door: BV

ind dit jaar stopt smart met de roadster. De laatste levensfase wordt onder meer verzacht met speciale uitvoeringen. De roadster coupé Racing Edition is een eerbetoon aan de V6 bi-turbo die door Brabus werd ontwikkeld maar het nooit tot het productiestadium schopte. Deze Roadster Racing Edition moet de zescilinder missen, maar krijgt een aangedikt uiterlijk dat op de prototypes gebaseerd is, met inbegrip van het spuitschema. Aan de binnenkant wordt het onderscheid gemaakt door sportmeubilair in Alcantara, aluminium versnellingspook, handrem en pedalen en een driespaaks sportstuur. De gekende driepitter onder de kap is opgekitteld naar 101 paarden; net zo veel als de ‘gewone’ Brabus-uitvoering. Wie één van de 50 stuks op de kop wil tikken, moet daarvoor de grens over. De tweezitters blijven tot nader order in Duitsland.