Chrysler PT Cruiser moderner

hrysler’s PT Cruiser werd meteen bij z’n lancering in 1999 door de Amerikaanse middenklasse in het hart gesloten, met verkoopscijfers waarvan Chrysler enkel maar kon dromen tot gevolg. Maar zes jaar later is de liefde bekoeld. De PT krijgt nog een opvolger, maar in afwachting daarvan wordt het icoon met ingang van modeljaar 2006 opgefrist. Een aangepaste snuit, meer vermogen en een compleet nieuw interieur moeten hem weer op het verlanglijstje van het Amerikaanse cliënteel krijgen.

Zowel voor- als achteraan krijgt het model aangescherpte bumperschilden. De neus wordt voortaan gesierd door een nieuwe grille, die niet langer bumperoverschrijdend is, een grote gevleugelde Chrysler-badge, hertekende koplampen en ronde ingewerkte mistlichten. Een in koetswerkkleur uitgevoerde dakspoiler verbetert de aërodynamica van de vijfdeursuitvoering. Nieuwe koetswerkkleuren en een aangepaste selectie lichtmetalen velgen, maakt de ingreep compleet. De pittige geblazen versie van de 2.4l krijgt een vermogensboost van 10pk. Voortaan is de GT 230 paarden en 322Nm sterk.

Aan de binnenzijde blijven de aanpassingen niet beperkt tot nieuwe kleuren en stofjes. Het instrumentenpaneel is herwerkt en krijgt grotere klokken, roterende verluchtingsmonden, een groter handschoenkastje, gewijzigde kunststoffen en een analoog klokje. De radio schuift omhoog in de middenconsole voor een betere bereikbaarheid. Het zitmeubilair levert de armsteunen in, maar de middenconsole is voortaan wel uitgerust met een verstelbare armsteun. Meer functionaliteit komt er dankzij een afsluitbaar bergvak, twee bekerhouders achteraan en een diep opbergvak waarin je zes CD’s kwijtkan. Door tal van onderdelen en dichtingen te verbeteren moeten rol- en rijgeluiden merkbaar beter van de inzittenden geïsoleerd worden.