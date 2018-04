Opel vernieuwt Vectra en Signum

Door: BV

auwelijks drie jaar na de lancering worden de Vectra en Signum door fabrikant Opel op een nieuwe look getrakteerd. Het zwaartepunt van de restyling is een nieuwe voorzijde die een meer dynamisch en sportief karakter uitstraalt. De nieuwe motorkap heeft een meer uitgesproken vouwlijn, de voorbumper loopt spitser toe en er zijn opvallende hoekomvattende koplampen. Die krijgen cilindervormige, verchroomde lichtunits achter helder glas. Een brede verchroomde dwarsstang met een ruim bemeten Opel-embleem siert de vernieuwde grille. Door gebruik te maken van grote zijdelingse luchtinlaatopeningen met gaaswerk met een honingraatstructuur en geïntegreerde mistlichten wordt de breedte van het model benadrukt. Aan de flanken of de achterpartij wordt dan weer nauwelijks geraakt. De Signum moet ingetogen elegantie uitstralen dankzij metaalgrijze vinnen in de grille, een centrale luchtinlaatopening met verchroomd U-vormig frame en met chroomringen omlijste mistlampen.

Aan het interieur voert Opel aanpassingen door die de kwaliteitsindruk moeten verbeteren. De bovenzijde van het dashboard en de deurpanelen krijgen daarom een nieuwe, lederachtige textuur. Nieuwe contouren van het instrumentenpaneel, afgeronde hoeken van de ventilatieroosters en chroomkleurige bedieningselementen moet een elegantere indruk geven. Tot de nieuwigheden behoren verder nog de hertekende schaduwkap over het instrumentarium, de tweekleurige sierelementen en een sportief driespakig stuurwiel.

Bij de motoren wijzigt er wat bovenaan het benzineaanbod en onderaan het dieselgamma. Een nieuwe 2.8 zescilinder benzinemotor met turbocompressor zal voortaan de snelste Vectra’s aandrijven. Die motor levert 230pk en 330Nm koppel. Dankzij een turbocompressor met dubbele turbine wordt de trekkracht over een breed bereik uitgesmeerd; al vanaf 1.500t/min is 90% van het koppel aanspreekbaar en het maximale waarde blijft tussen 1.800 en 4.500t/min constant. Met deze motor haalt de Vectra 100km/u in 7,4 seconden en zou het model 250km/u snel worden. Bij de dieselmotoren krijgt het gamma onderaan versterking van een derde vermogensversie van de 1.9 CDTI-krachtbron. Die zal 100pk en 260Nm leveren.

Om de rijervaring te optimaliseren wordt de afstelling van het chassis verbeterd. Zowel de voor- en achterwielophanging als de elektrohydraulische stuurinrichting werden onder handen genomen. Geoptimaliseerde lagerbussen van voor- en achteras optimaliseren het comfort. Aan de optielijst wordt een TSP-functie (Trailer Stability Program), dat gierbewegingen van een aanhangwagen voorkomt, een Quickheat verwarmingssysteem en een gsm-functie met Bluethooth-interface toegevoegd.