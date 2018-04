Diesel voor Jaguar XJ

Door: BV

aguar voert voor modeljaar 2006 enkele kleine wijzigingen aan het XJ-aanbod door, maar zet met de introductie van een dieselversie ook de frontale aanval in op de Duitse concurrenten. Onder de kap van de XJ huist voortaan ook de 2.7l V6 turbodiesel. Die motor is een gezamenlijke ontwikkeling van PSA (Peugeot Citroën) en Ford en is bij Jaguar al terug te vinden onder de kap van de verassend homogene S-Type 2.7D. Aan het zescilinderblok, voorzien van 24 kleppen, een common-rail directe injectie van de laatste generatie en twee turbo’s werd nauwelijks nog geraakt. Het blok is nog steeds goed voor 207pk bij 4.000t/min en 435Nm koppel bij 1.900t/min. Jaguar nam wel de geluidsisolatie grondig onder handen. Zo is er een nieuw dubbelwandig tussenschot, is de motorkap voorzien van een nieuwe bekleding en winddichte sluitingen en rust het blok op actieve motorsteunen die bij stationair toerental 90% van de vibraties neutraliseren.

De dieselkrachtbron wordt gekoppeld aan een automatische zesbak van fabrikant ZF. Dankzij de aluminiumconstructie blijft het gewicht van de luxelimousine beperkt tot 1659kg. De diesel stuwt de XJ dan ook in 8,2 seconden naar 100km/u. Dat slechts één tiende trager dan de 3.0 V6 benzine. De topsnelheid bedraagt 225km/u. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 8,1l/100km in de gemengde cyclus. Met een tankinhoud van 85l (inclusief 5,8l reserve) beschikt de XJ 2.7D dus over een autonomie van meer dan 1.000km.

Het uiterlijk wordt voor modeljaar 2006 subtiel gereviseerd. De ruitomlijsting van de voor- en achterruit is anders en de zijdelingse beschermstrips gingen op de schop. Gelamineerd glas verhoogt het auditief comfort van alle versies. De optielijst wordt aangedikt met onder meer een Bluetooth systeem en bandendrukcontrole. Grotere schijven moeten de remprestaties verbeteren. Tot de obligate aanpassingen horen uiteraard ook een set nieuwe lichtmetalen velgen (met diameters van 18 en 19 duim) en twee nieuwe koetswerkkleuren.