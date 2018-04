SsangYong Kyron debuteert in Frankfurt

Door: BV

et Koreaanse SsangYong is intussen gestopt met de productie van de Musso, die ook in ons land in de catalogus staat. De opvolger komt begin 2006 volgt de trend naar meer op lifestyle gerichte SUVs. De mosterd haalde het merk uit Europa. Het vooral robuuste uiterlijk maakt dus plaats voor een dynamische look. Om die koersaanpassing in de verf te zetten, koos het merk een nieuwe naam voor z’n vlaggenschip. De nieuweling zal Kyron heten. De officiële première gebeurt in september op de IAA in Frankfurt, maar op de thuismarkt valt de 4x4 al vanaf deze maand te bestellen.

De Kyron wordt langer dan de Musso. De totale lengte groeit met 15cm van 4,65m naar 4,80m. De nieuwe bodemplaat zorgt gelukkig ook voor een met 11cm toegenomen wielbasis. In de hoogte komt er nauwelijks een centimeter bij (1,75m) en het model is met 1,88m ook nog eens anderhalve centimeter breder. De Zuid-Koreanen hebben de beschikking over uitvoeringen met vijf of zeven zitplaatsen, maar of die laatste ook de oversteek naar het Oude Continent waagt, valt nog te bezien.

De aandrijfkracht wordt geleverd door een vijfcilinder common-rail diesel met een inhoud van 2,7l die 165 paarden levert. Voor de Europese markt belooft de constructeur alvast een meer bescheiden 2.0Xdi dieselmotor. Die is helemaal nieuw, beschikt over een common-rail inspuiting van de derde generatie en moet 137pk gaan leveren.