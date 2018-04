De nieuwe Porsche Cayman!

Door: BV

orsche heeft de eerste gegevens van de langverwachte Cayman vrijgegeven. Deze op de Boxster gebaseerde tweezits-coupé komt in het gamma tussen de kleine cabrio en de goedkoopste 997 in te liggen. De architectuur met een centraal achter de inzittenden opgestelde zescilinder boxermotor wordt van de Boxster overgenomen. Om de Cayman, steeds voorzien van de toevoeging ‘S’, pittiger te maken, krijgt die een nieuw ontwikkelde 3,4l boxermotor onder de kap. Die krachtbron is 295pk sterk; 15 paarden méér dan de Boxster S (met een 3,2l) en nauwelijks 30pk minder dan de 3,6l van de instap-997. De koppelkromme bereikt haar hoogste peil bij 340Nm en houdt dat aan tussen 4.400 en 6.000t/min. Het blok wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar ook een Tiptronic-automaat met vijf verhoudingen hoort tot de mogelijkheden. De sprint naar 100km/u haspelt de Cayman S af in 5,4 tellen en de topsnelheid bedraagt 275km/u.

De vormgeving met de lange schuine achterklep laat meer ruimte voor bagage; tussen de voorwielen zit een bergvak dat 150l slikt en achteraan zal je beschikken over 260l kofferinhoud. De vormgeving met het typische Porsche-front wordt gedomineerd door de vloeiende daklijn, de markante vorm van de glaspartijen op de flank en de uitgesproken welving van de achterste wielkasten. Voorts merken we opvallende luchtinlaten met lamellen op. De automatisch uitschuivende achterspoiler is grondig hertekend ten opzichte van de Boxster. In plaats van om een weerstand, gaat het nu om een echte vleugel op twee steunen. De Cayman debuteert in september op de salonvloer in Frankfurt en zal nog dit jaar gecommercialiseerd worden. Het prijskaartje zal, overeenkomstig de positionering, tussen dat van de Boxster S en de 997 in liggen.