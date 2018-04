De nieuwe Suzuki Grand Vitara

Door: BV

n Japan heeft Suzuki de nieuwe Grand Vitara voorgesteld. Het model gaat daar, al sinds de introductie van de 4x4 in 1988, door het leven als Escudo. Het nieuwe model is gebaseerd op de X2 Concept Car die in maart op het Autosalon van New York aan het publiek werd getoond. De nieuwe generatie meet 4,39m in de lengte, is 1,81m breed en 1,70m hoog. Er wordt meer nadruk op de ‘Grand’ in Grand Vitara gelegd want de koets zwelt een forse maat in vergelijking met de uittredende generatie. Net als de huidige versie beschikt de terreinvreter over een reductiebak, maar de traditionele inschakelbare vierwielaandrijving wordt ingeruild voor een transmissie die de kracht permanent over de voor- en achtertrein verdeelt. Een sperdifferentieel, onontbeerlijk voor het echte terreinwerk, is ook nog steeds aanwezig.

De Escudo krijgt in Japan een 145pk sterke 2.0l viercilinder onder de kap. Bovenaan het gamma vinden we de 185pk sterke 2,7l V6 die ook tussen de voorwielen van het studiemodel lag. Of deze motoren ook de weg naar de consument op het Oude Continent zullen vinden, weten we wanneer het slechts op details afwijkende Europese exemplaar onthuld wordt. Dat gebeurt in september op het Autosalon van Frankfurt. Suzuki zal in elk geval ook weer een diesel aanbieden. De Grand Vitara debuteert als vijfdeurs. Later volgt ook een driedeursuitvoering.