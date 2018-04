Porsche 997 Carrera 4

Door: BV

orsche brengt van de nieuwste generatie 911 ook weer vierwielaangedreven versies op de markt. De eerste gegevens van de Coupé-versies zijn intussen vrijgegeven. De eerste Carrera 4 dateert inmiddels al uit 1988.

De vierwielaangedreven broertjes van de 977-reeks zijn te herkennen aan de 44 millimeter bredere achtervleugels. Daardoor kan de Carrera 4 uitgerust worden met achterbanden met maat 295/35 ZR 18 en passen op de nog sportievere Carrera 4 S achterbanden met afmetingen 305/30 ZR 19. De eerste versie wordt aangedreven door de reeds uit de gewone Carrera gekende 3,6l ‘flat six’ met een vermogen van 325pk. De vierwielaandrijver haalt daarmee 100km/u in 5,1sec en is tot 280km/u snel. De 4S beschikt over de 3,8l boxermotor met 355pk en haalt daarmee een topsnelheid van 288km/u. De spurt naar 100km/u wordt door deze versie in 4,8sec afgehaspeld.

De vierwielaandrijving zorgt voor een betere handelbaarheid in de bochten en een betere tractie op gladde ondergrond. Het systeem maakt gebruik van een viscokoppeling die permanent tussen 5 en 40 procent van de aandrijfkracht wordt overgebracht op de voorwielen. Actieve dempersturing behoort bij de 911 Carrera 4S tot de standaarduitrusting en is in optie verkrijgbaar op de Carrera 4. Beide modellen zijn in optie ook leverbaar met een 20 millimeter verlaagde sportophanging, inclusief mechanisch sperdifferentieel op de achteras.

Op 22 oktober komen de nieuwste telgen van de 997-generatie in België op de markt. Het prijskaartje wordt later bekendgemaakt.