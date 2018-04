Dacia Logan klaar voor West-Europa

Door: BV



enault’s prijsbreker onder de merknaam Dacia wordt op 9 juni op de Franse markt losgelaten. Spanje volgt op 16 juni en de Duitsers kunnen hun Logan een dag later al via het officiële dealernet bestellen. Tussen oktober 2005 en januari 2006 volgen nog vijf andere West-Europese landen; Zwitserland, Nederlands, Italië, Oostenrijk én België. Renault mikt met de franjeloze automobiel vooral op gezinnen die slechts één vervoermiddel hebben en een prijsbewuste keuze willen combineren met een maximale binnenruimte. Volgens de constructeur is er op de achterbank van de 4,25m lange, 1,74m brede en 1,52m hoge berline plaats voor drie volwassenen van 1,90m. De kofferruimte heeft een inhoud van 512l.

Belangrijke onderstelcomponenten worden gedeeld met de kakelverse Renault Modus. De voorophanging is van het McPherson-type en achteraan zit een H-vormige torsie-as met geprogrammeerde vervorming. Om de koetswerkbewegingen in te tomen, monteert Dacia vooraan een stabilisatorstang met een diameter van 24,5mm. Het motorenpallet is afkomstig van Renault en bestaat uit de wat minder geavanceerde benzinemotoren met een inhoud van 1.4 en 1.6l (met twee kleppen per cilinder). De 1.4 levert 75pk terwijl de 1.6 90 paarden sterk is. Beide motoren worden gekoppeld aan de handgeroerde vijfbak die Renault gebruikt in de Megane II en Laguna II. Een 1.5l dCi common-rail dieselmotor met 65pk is vanaf begin 2006 beschikbaar. Later volgt dan nog een 16-kleps-uitvoering van de 1.6 die 107pk zal leveren.

De Logan komt er in drie uitvoeringen voor de 1.4; Logan, Ambiance en Lauréate. De 1.6 is er enkel in het hoogste afwerkingsniveau. De uitrustingen zijn voor heel Europa gelijk. Dat wil zeggen dat de basisuitvoering zaken als volwaardige wieldoppen, een circulatiestand voor de verluchting, centrale deurvergrendeling, stuurbekrachtiging en een verwijderbare asbak moet missen. Wél standaard voor alle West-Europese uitvoeringen zijn een ABS-systeem, twee frontale airbags, driepuntsgordels en hoofdsteunen voor alle zitplaatsen en een startbeveiliging voor de motor. Dacia rust de versies voor onze contreien ook uit met banden van de fabrikanten Michelin of Continental. Die hebben maat 185/65 R15 en moeten de rijeigenschappen van het model drastisch verbeteren.

De prijs binnen Europa zal enkel variëren op basis van taxatie en transportkost. In Frankrijk staat de Logan vanaf € 7.500 in de catalogus. De duurste uitvoering kost er € 8.990.