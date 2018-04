Meer dieselpower voor Jaguar X-Type

Door: BV

J

aguar gaat dit najaar het dieselaanbod voor de X-Type uitbreiden met een 2.2l-versie. Die komt naast de huidige 130pk sterke tweeliter in het aanbod. De nieuwe viercilinder wordt net als de instapper bij Ford uit de rekken gehaald. Het vermogen bedraagt 155pk. Het blok heeft ook 360Nm trekkracht in reserve, maar door de overboost-functie is in sommige gevallen tijdelijk tot 400Nm beschikbaar. De krachtbron wordt steeds gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde zesbak.

De berline accelereert in 8,9 tellen naar 100km/u en haalt een maximale snelheid van 220km/u. Een spurt van 80 naar 120km/u in vierde versnelling zou zelfs niet meer dan 6,7 seconden in beslag mogen nemen. De nieuweling voldoet aan de Euro IV-emissienormen en door onder meer een aangepaste turbolader is de 2.0 voortaan ook voldoende milieuvriendelijk. Andere aanpassingen aan het gamma omvatten twee nieuwe koetswerkkleuren, Winter Gold en Indigo, en een nieuwe vijftienspaaks 16-inch velg.