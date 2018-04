Peugeot 206 CC nu ook als diesel

Door: BV

V

ijf jaar al staat de Peugeot 206 met het slimme metalen wegklapdak in de catalogus. Succesvol ook, want het merk wist er wereldwijd al 300.000 exemplaren van aan de man te brengen. Voor de aandrijving had de klant tot op heden de keuze uit twee benzinemotoren; een 1.6 met 110pk en een 2.0 die met 138pk de dynamische noot in het programma brengt. Vanaf heden kan je in de 206 CC ook dieselen. Onder de kap komt immers de 1.6 HDi-zestienkleps dieselkrachtbron met partikelfilter. Die heeft net als de benzinemotor met dezelfde inhoud 110 paarden op stal, en is 240Nm trekkracht rijk. Met de van Ford geleende overboost-functie loopt dat tijdelijk zelfs op naar 260Nm. Peugeot paart die krachtbron met een vijfbak waarvan de overbrengingsverhoudingen aan deze motor zijn aangepast. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 4,9l. De topsnelheid bedraagt een weinig beschamende 186km/u en de spurt naar 100km/u wordt afgehaspeld in 10,5 tellen. De dieselvariant deelt de onderstelafstelling met de 2.0 benzine.

Het zijn de uitvoeringen Bahia, Quiksilver en Roland Garros die zich laten uitrusten met de zelfontbrander. Het prijskaartje ervan begint bij € 20.290.