V6 Turbo geeft Saab 9-3 Aero vleugels

aab stelde de 9-3 Sport Hatch op het afgelopen Autosalon van Genève al voor met de 2.8l V8 turbomotor en maakte er geen geheim van dat ook de andere varianten die krachtbron tussen de voorwielen krijgen. De break zelf wordt pas in september gelanceerd, wat betekend dat de zopas voorgestelde Sedan de eerste wordt die de zespitter onder de kap heeft. Saab reageert daarmee op de vraag naar meer vermogen voor de sportieve Aero-modellen. De V6 heeft een compacte hoek van 60° tussen de twee cilinderbanken. Met vier kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen, een geavanceerd 32-bits motormanagementsysteem (Bosch Motronic) en een over 50° traploze nokkenasverstelling etaleert de zespitter op een efficiënte, en dus brandstof- en emissievriendelijke manier, een alerte en soepele loop vanaf zeer lage tot hoge omwentelingssnelheden. Het maximale koppel van 350Nm is permanent ter beschikking vanaf 2.000 tot 4.500t/min. Bij 5.500t/min levert de krachtbron het maximumvermogen van 250pk.

De motor wordt standaard gekoppeld aan een sportief gespreide handbediende bak met zes gangwissels. Een automaat met even veel verhoudingen wordt optioneel. Daarmee kan ook handmatig een versnelling geselecteerd worden. De Zweden voorzien daarvoor zelfs knopjes op het stuurwiel. De manuele 9-3 Sport Sedan Aero 2.8V6T spurt naar 100km/u in 6,9 tellen en haalt een top van 250km/u. De automaat doet een volle seconde langer over de sprint en houdt het bij 245km/u voor bekeken. Wie omzichtig met het pookje roert kan 100km ver komen met 10l. Wordt het schakelen aan de elektronica overgelaten, dan moet je rekenen op een verbruiksgemiddelde van 10,5l.