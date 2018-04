DaimlerChrysler snijdt in smart

Door: BV

aimlerChrysler gaat smart grondig herstructureren. Met een nieuw bedrijfsplan moet het mogelijk zijn smart tegen 2007 break-even te laten draaien. Het belangrijkste onderdeel van het plan is een herstructureringsprogramma waarmee de inkomsten tegen 2007 met ongeveer € 600 miljoen moeten toenemen. Tegelijk wil DaimlerChrysler de vaste kosten met een derde reduceren en de productiviteit aanzwengelen. Met het oog op de besparing worden domeinen als ontwikkeling, verkoop, aankoop, de dienst na verkoop en service in de afdelingen van Mercedes geïntegreerd. Er moeten ook 25% extra smart-verkooppunten komen. Ook die zullen -volgens het ‘shop-in-shop’ concept- in het Mercedes verdelernet gevonden worden. Tegelijk zal het personeel gevoelig ingekrompen worden. De herstructurering zal tijdens boekjaar 2005 tot een uitzonderlijke kost van € 1,2 miljard leiden.

Op productgebied blaast smart nu definitief de SUV-versie van de forfour, die formore zou gaan heten, af. De ontwikkeling van een opvolger voor de fortwo wordt versneld met het oog op een commercialisering van de Amerikaanse markt. Het huidige model raakt daar maar niet gehomologeerd. De driecilinder benzinemotor voor de tweede generatie fortwo zal smart ook verkopen aan andere constructeurs. Daardoor kunnen de kosten ervan afgeschreven worden op een groter aantal motoren. De samenwerking met Mitsubishi Motors in het kader van de smart forfour gaat gewoon door, maar er worden maatregelen genomen om het project kostendekkend te maken. De productie van de verlieslatende roadster stopt eind dit jaar. Dat model verdwijnt dus uit de catalogus.