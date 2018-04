Saab 9-3 Cabrio komt met diesel

Door: BV

S

inds de lente van vorig jaar heeft Saab de beschikking over de gekende 1.910cc common-rail dieselmotoren van Fiat-origine. Die bestaan in vermogensversies met 120pk en 150pk. De eerste heeft 2 kleppen per cilinder en een enkele bovenliggende nokkenas. De krachtigste variant heeft 16 kleppen die door twee bovenliggende nokkenassen bediend worden. Beide versies worden momenteel aangeboden onder de kap van de 9-3 Sedan en komen ook in de sportief gelijnde break die na de zomer gecommercialiseerd wordt.

Tijdens modeljaar 2006 komt de krachtigste diesel ook onder de kap van de dakloze 9-3. Daarmee gaat Saab in het verweer tegen merken als Audi en BMW die al zelfontbranders tussen de voorwielen van hun cabrio’s steken. Dankzij het riante koppel (315Nm) herneemt de 1.9TiD bijna net zo snel als de huidige Aero-topuitvoering.