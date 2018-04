Extra krachtige Cadillac XLR voorgesteld

Door: BV

adillac doet het weer goed. Afgelopen jaar wist het merk van de GM-groep z’n beste resultaat sinds 1990 neer te zetten. Dat is te danken aan een vernieuwd elan, waarvan de strakke koetswerkstijl het meest herkenbare uiterlijke kenmerk is, en een uitbreiding van het aanbod naar markten buiten het traditionele vierdeurs limousine-segment. De enorme Escalade staat in de VS op meer dan een derde van de bestelbonnen voor grote luxe-SUVs. Voor de meest veeleisende klanten riep het merk de V-series in het leven. Die schieten met scherp naar voornamelijk Europese concurrenten als de BMW M-voertuigen, de AMG-uitvoeringen van Mercedes en de R-reeksen van Jaguar. In New York stelde Cadillac de XLR-V voor.

De tweezitter met metalen wegklapdak krijgt een 4,4l Northstar V8 met kompressor onder de kap. Daaruit puren de Amerikanen 440pk, wat een verdienstelijke vermogensopbrengst van 100pk per liter betekent. De koppelkromme piekt bij 576Nm, maar 90% van de trekkracht blijft tussen 2.000 en 6.000t/min. permanent ter beschikking. Voor de overbrenging zorgt een automaat met zes verhoudingen. Daardoor is de sportwagen in staat om in minder dan 5 tellen naar 100km/u te accelereren. Een sportophanging houdt het weggedrag efficiënt terwijl remschijven met een maat extra het gevaarte weer horen af te remmen.

De uiterlijke kenmerken bestaan uit een agressievere grille en 19- in plaats van 18-duims lichtmetaal. De motorkap is ook nieuw, want er moest extra ruimte gecreëerd worden voor de compressor. De XLR-V wordt na de zomer op de Amerikaanse markt losgelaten. Het model komt ook in Europa het XLR-aanbod verrijken. De eerste exemplaren worden in de loop van 2006 verwacht.