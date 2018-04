Jaguar Super V8 Portfolio

Door: BV

aguar heeft op het Autosalon van New York de XJ Super V8 Portfolio voorgesteld. Daarmee reageert het merk op de positieve reacties die het Concept Eight studiemodel vorig jaar uitlokte. De nieuwste telg komt in de VS en Canada helemaal bovenaan het XJ-gamma te staan. Het gaat in wezen dan ook om de topuitvoering van het model, met de 4,2l V8 compressor en lange wielbasis. Voor modeljaar 2006, dat in de herfst begint, wist Jaguar overigens nog 10 extra paarden uit het blok te puren. Daardoor is de 4,2 exact 400pk rijk. De krachtbron wordt gekoppeld aan een zestrapsautomaat van ZF. Een combinatie die de limousine in 5,5 seconden naar 100km/u stuwt. De topsnelheid wordt met zachte elektronische hand afgeregeld op 250km/u.

Specifiek voor de XJ Super V8 Portfolio is de aankleding. Aan de buitenzijde omvat het maatpak twee specifieke koetswerktinten (er is keuze uit Black Cherry of Winter Gold), aluminium luchtdoorstroomopeningen op de flanken achter de voorste wielkasten, een gaasgrille en 20-duims lichtmetalen velgen. Binnenin omvat de uitrusting een rijkelijke aankleding met gelakt walnotenhout, een dakhemel en Őstijlen in Alcantara, een exclusieve vollederen bekleding, individueel verstelbare achterzetels, een klimaatregeling die per inzittende instelbaar is en een entertainmentsysteem van fabrikant Alpine met ook achteraan twee schermen. Jaguar wil het model voornamelijk in de VS en Canada aan de man brengen, maar het is niet uitgesloten dat ook Europese klanten in het leveringsprogramma opgenomen worden.