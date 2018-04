Eerste beelden Europese VW Fox

Door: BV

olkswagen heeft de eerste beelden van de Europese Fox vrijgegeven. De compacte telg van het merk maakte al furore in Latijns Amerika en komt nu het Europese aanbod versterken. Onofficieel moet het model zelfs de relatieve flop die de Lupo was, doen vergeten. Beide modellen zullen even naast elkaar bestaan, maar het Lupo-aanbod wordt flink uitgedund en zal voornamelijk bestaan uit de milieuvriendelijkste varianten. De Fox moet de praktische, compacte en vooral goedkope instapper worden die de Polo ooit was, voor hij zo groot werd als de Golf bij z’n lancering.

Wie de uiterlijke verschillen zoekt met de Braziliaanse Fox en de Europese versie zal goed moeten kijken, al lijkt het erop dat de constructeur de bumperschilden wat aanpaste om beter bij de nieuwe huisstijl van het merk te passen. Aan de binnenzijde voorziet VW wel een aankleding en uitrusting in lijn met de verwachtingen van de Europese consument. De kofferinhoud bedraagt 260l en er is zelfs sprake van enige moduleerbaarheid want de achterbank laat zich optioneel over een afstand van 15cm verstellen. Met de achterbank neergeklapt moet de vijfde deur zelfs toegang geven tot een laadruimte die 1.016l kan slikken.

De aandrijving wordt verzorgd door drie motoren, waaronder de onontbeerlijke diesel. Een 1.2l benzine met 55pk wordt de instapper. Een 1.4l met 75pk moet de meer dynamische benzinerijder op z’n wenken bedienen. De diesel wordt naar alle waarschijnlijkheid een 1.4l TDI en levert 70pk. De Fox debuteert op 1 april op het Autosalon van Leipzich, aan de zijde van de vernieuwde Polo.