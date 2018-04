Nieuwe 'kleine' Aston Martin

Door: BV

A

ston Martin heeft in Genève de langverwachte V8 Vantage voorgesteld. De voorloper werd in 2003 aan het publiek voorgesteld op de NAIAS Autoshow in Detroit. Met de V8 Vantage wil het merk, dat intussen onderdeel is van de Ford-groep, een stap naar een lager segment zetten. De bedoeling is van het productievolume te doen stijgen naar meer dan 5.000 stuks op jaarbasis. De nieuwe ‘kleine’ Aston moet goed zijn voor een jaarlijkse afzet van 3.000 eenheden.

Het lijnenspel van de Vantage is typerend voor alle producten van het merk. De basisproporties werden dan ook gerespecteerd, maar de nieuweling is in tegenstelling tot de grotere modellen van het merk wel een zuivere tweezitter. In de lengte is de nieuweling 4,38m lang, 2,02m breed en 1,25m hoog. De wielbasis meet 2,60m. Aston gebruikt voor de Vantage een VH (Vertical Horizontal) aluminiumstructuur die, dat kunnen de Britten schijnbaar niet genoeg benadrukken, door geen enkel ander merk van het Ford-concern wordt gebruikt. Voor het koetswerk wordt een combinatie van aluminium, staal en composietmateriaal gebruikt.

Onder de kap zit een nieuwe 4, 3l V8 motor. Die ligt voor het passagierscompartiment, maar achter de vooras voor een meer optimale gewichtsverdeling. Het vermogen wordt naar de achterwielen geleid. De vermogensobrengst bedraagt 380pk bij 7.000t/min, terwijl de koppelkromme bij 5.000t/min haar piekniveau van 410Nm bereikt. Met een leeggewicht van 1.570kg moet dat voldoende zijn voor een topsnelheid van 280km/u. De acceleratie naar 100km/u neemt 4,8 seconden in beslag.