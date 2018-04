Dit wordt de nieuwe Honda Civic!

Door: BV

onda haalde in Genève zoals aangekondigd het doek van de nieuwe Civic. Het model staat er nog tentoon als concept, maar het merk zelf geeft aan dat er aan de definitieve productieversie nauwelijks nog wijzigingen worden doorgevoerd. Het seriemodel debuteert na de zomer op de beurs in Frankfurt.

Honda wil met de volgende Civic de nieuwe standaard zetten in het C-Segment en gaan meespelen in de hoogste regionen. Het model krijgt een agressiever uiterlijk en zal zowel breder als lager zijn dan de uittredende generatie. De productie voor de Europese markt blijft in het Engelse Swindon. Honda belooft nieuwe motoren die krachtiger en zuiniger zijn. Zeker is in elk geval de komst van Honda’s eigen 2.2l i-CTDi motor met 140pk en 340Nm.

De Civic is Honda’s best verkopende model wereldwijd. De afgelopen 33 jaar wist het merk er 16 miljoen van aan de man te brengen. Het model wordt in 11 landen geproduceerd en op niet minder dan 160 markten verkocht.