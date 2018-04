Wereldprimeur nieuwe Lexus IS

Door: BV

O

p het Salon van Genève onthulde Lexus de nieuwe IS, niet toevallig de meest ‘Europese’ Lexus van allemaal. Na de nieuwe GS is het ook de tweede wagen van de constructeur die volgens de ‘L-Finesse’ designfilosofie ontworpen werd. Het koetswerk van de IS wordt dus gedomineerd door scherpe lijnen, vloeiend vormgegeven plaatwerk en een complex samenspel tussen convexe en concave panelen. Dat roept spanning en anticipatie op en zorgt voor een intrigerend lichtspel. De gespierde motorkap ontspruit als het ware uit de grille en loopt quasi naadloos over in de A-stijlen. Een hoge flankvouwlijn levert gespierde schouders op. Die gaan achteraan over in de kofferklep. Achterlichten die gebruik maken van LED-verlichting verhogen de hoogtechnologische indruk die het geheel nalaat. De nieuwe IS 200 is ook een flinke maat groter dan de eerste generatie; in de lengte komt er 90mm bij, de breedte neemt met 75mm toe. Het model is daardoor 4,57m lang, 1,80m breed en 1,42m hoog. De wielbasis meet 2,73m.

In het interieur wordt van dezelfde combinatie van bolle en holle vlakken gebruik gemaakt. De middenconsole en de deurhandgrepen zijn opgevat als verticale elementen die een brug moeten vormen tussen de boven- en onderzijde van het interieur. De IS bulkt van de technologie. Do zal de motor door middel van een startknop tot leven gewekt worden, hoort een geluidsinstallatie met 13 luidsprekers (die ook MP3 en WMA-bestanden kan afspelen) tot de standaarduitrusting en waken niet minder dan 10 airbags over de veiligheid van de inzittenden.

Onder de kap komt een nieuwe 2.5l V6 benzinemotor die 204pk en 250Nm uitbraakt én Ővoor het eerst- een diesel. Dat is een nieuw ontwikkelde 2.2l viercilinder die niet minder dan 177pk en 400Nm levert. De nieuwe dieselmotor wordt aan een handbediende zesbak gekoppeld. Voor de V6 is daarnaast ook keuze uit een nieuw ontwikkelde zestrapsautomaat. Daarmee kan desgewenst handmatig een versnelling gekozen worden. Lexus werkt daartoe met peddeltjes aan het stuurwiel. De benzineversie wordt 220km/u snel en haalt 100km/u in 8,4 tellen. Hoe de diesel presteert, is nog niet vrijgegeven.

Met de lancering van de tweede generatie IS, en de aanwezigheid van een dieselmotor in het aanbod, hoopt Lexus z’n greep op de Europese markt te versterken. De Japanners willen tegen 2010 drie tot vier maal meer wagens op de Europese markt afzetten. Een succesvolle lancering van de IS moet voldoende zijn om het dealernetwerk op het Oude Continent uit te breiden tot 340 vestigingen.