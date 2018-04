Porsche Cayman komt tussen Boxster en Carrera

Door: BV

ater dit jaar zal Porsche z’n gamma sportwagens uitbreiden met de introductie van een nieuwe modellijn. De nieuwe tweezitter Coupé zal zoals voorspeld gebaseerd zijn op de Boxster, maar zal wat prijs en vermogen betreft tussen de Boxster S en de 911 Carrera gepositioneerd worden. Het hart wordt een voor de achteras gemonteerde 3.4l zescilinder boxermotor met 295pk. De gehele type-aanduiding voor dit model wordt overigens Cayman S. Op meer informatie of de eerste officiële foto is het nog even wachten. De Cayman-badge, eveneens geheel volgens Porsche traditie, laat het merk wel al zien. De naamkeuze heeft vanzelfsprekend te maken met gelijknamige alligatorsoort. Die zijn krachtig en verassend snel...