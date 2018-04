Door: BV

V

anaf heden heeft Honda de gefacelifte CR-V bij de dealer staan. Het model wordt ook meteen beschikbaar met de huiseigen 2.2l i-CTDi dieselmotor die goed is voor 140pk en 340Nm. In de SUV neemt de viercilinder genoegen neemt met 6,7l kostbaar vocht voor de gemengde cyclus. De diesel is beschikbaar in drie uitrustingsniveau’s; LS (€ 26.600), ES (€ 28.800) en Executive (€ 31.200).