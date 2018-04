Cadillac BLS voor Europa

Door: BV

C

adillac heeft het gemunt op de Europose consument, dat moet blijken uit de voorstelling van de BLS op het Autosalon van Genève. Dat model wordt door het merk speciaal voor de Europese markt ontwikkeld. Het zal gebruik maken van hetzelfde onderstel als de Opel Vectra en de Saab 9-3. De vierdeurs sedan, die in Genève als concept het levenslicht ziet, heeft een lengte van 4,68m, een breedte van 1,76m en een hoogte van 1,45m. Het model wil Amerikaanse luxe en vormgeving binnen het bereik van de Europeanen brengen. Zowel binnenin als aan de buitenkant ziet het model er dan ook uit als een te heet gewassen CLS, met vooral karakteristieke bumperschilden, lichtunits en een imposante grille. De potente look wordt in het geval van het showmodel benadrukt door dik 19-duims lichtmetaal.

Voor het instrumentenbord met ronde instrumenten (witte letters op een zwarte achtergrond) en rode naalden zit een driespakig stuurwiel. In de centrale console moet vooral het analoge klokje de aandacht trekken. Om het geheel een moderner uiterlijk te geven is het frame voor de middenconsole uitgevoerd in een kunststof die er uit ziet als geborsteld aluminium. Cadillac gebruikt datzelfde materiaal ook voor de ventilatieopeningen. Het interieur is geheel in leder uitgevoerd. Het stiksel is zichtbaar, omdat het de kwaliteitsindruk versterkt.

Het onderstel heeft zoals hierboven vermeld dezelfde lay-out als bij de andere modellen van de GM-groep binnen hetzelfde segment. Cadillac kan echter ook profiteren van het technologie-aanbod (DVD-navigatiesysteem, Bluetoothij) en het motorenpallet van de Europese GM-familie. Het merk belooft bij de introductie in de lente van 2006 een 1.9l dieselmotor met partikelfilter en drie benzineversies aan te bieden. Alle benzinevarianten zullen geblazen zijn; er is sprake van twee vermogensversies van de gekende 2.0l viercilinder turbomotor en een geblazen 2.8l V6 benzine die in de Saab 9-3 Sport Hatch debuteert.