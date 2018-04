Voorsmaakje nieuwe Civic en Legend in Genève

Door: BV

onda stelt in de Genève de Civic Concept voor. Deze dynamisch gelijnde vijfdeurs moet een goede indruk geven van hoe de achtste generatie van de Japanse bestseller er uit zal zien. Het definitieve productie-exemplaar, dat er ook komt als driedeurs, zal op het Autosalon van Frankfurt (in september) het levenslicht zien. Later wordt ook nog een Sedan (mogelijk enkel in de Hybride-uitvoering) en een Coupé op de markt verwacht. Van deze laatste toont Honda op het Salon van Chicago al een voorsmaakje (foto). De nieuwe Europese Civic moet zich een plaats toe-eigenen in de bovenste regionen van het C-segment. De modellen voor het Europese cliënteel zullen allemaal in de Engelse productievestiging van de Fabrikant (in Swindon) van de band lopen. In januari hoort de nieuwe generatie bij de dealer te staan.

Het merk stelt in Genève ook een prototype voor een Europese Legend voor. Die is voorzien van het “Super Handling All-Wheel Drive”-systeem. Een vierwielaandrijving dat afhankelijk van de omstandigheden de aandrijfkracht per wiel kan laten variëren. De exacte specificaties van de Legend moeten nog gefinaliseerd worden, zo claimt Honda, maar het nieuwe topmodel zou in de loop van volgend jaar te koop moeten zijn.